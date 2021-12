Jongeman rijdt zijn gloednieuwe scooter in de prak en moet zelf naar het ziekenhuis

Nieuwe bus 58 in Borculo en Lochem kent andere tijden: ‘Dat wordt voortaan vroeg op school’

BORCULO/LOCHEM - Het is deze maandag wennen voor ov-gebruikers in Borculo en Lochem: de vertrouwde buslijn 56 bestaat niet meer. In plaats daarvan rijdt voortaan bus 58. Maar anders én met heel andere vertrek- en aankomsttijden. Dat merken onder meer leerlingen van scholengemeenschap Staring College. „Voortaan te laat óf heel vroeg op school!”

14 december