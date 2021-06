Jongen (14) mishandeld na ruzie op glijbaan in zwembad in Terborg

Kippen eindelijk weer de wei in door einde ophok­plicht: ‘Even wennen voor ze’

21 juni DOETINCHEM - Nu de ophokplicht voor pluimvee in Achterhoek na 37 weken eindelijk ten einde is, mochten de 20.000 vrije uitloopkippen van Roy Tomesen dit weekend voor het eerst weer naar buiten. ,,Het was wel even wennen voor ze, want toen de luiken open gingen, was er niet direct een stormloop”, aldus de Doetinchemmer.