Jongen (17) gewond na uitgaansgeweld in Doetinchem: politie sluit meer mishandelingen niet uit

De jongen is behandeld door een dokter. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling en eventuele camerabeelden.



De jongens kwamen rond 3 uur 's nachts uit uitgaansstraat de Grutstraat en wilden een broodje gaan eten in de Korte Kapoeniestraat. In deze straat werden de jongens aangevallen tussen de Waterstraat en de Van Capellestraat. Volgens de politie werd de aanval ingezet door meerdere personen die daarbij zouden hebben geslagen en geschopt.



Wat de aanleiding is, is onduidelijk. Wel sluit de politie niet uit dat afgelopen nacht meer mensen zijn lastig gevallen of mishandeld door de betreffende groep. ‘Als dat zo is komen we graag met hun in gesprek', laat de politie weten.