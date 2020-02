Jongen (17) uit Winterswijk terecht na wekenlange vermissing

updateWINTERSWIJK - De 17-jarige jongen uit Winterswijk die wekenlang vermist was, is weer terecht. Dat laat de politie Winterswijk woensdagmiddag weten.

De politie heeft hem vandaag gevonden in een plaats elders in Gelderland. Waar dat precies was, is niet bekendgemaakt. Wel wordt gemeld dat de tiener in goede gezondheid was en door de politie snel weer wordt thuisgebracht naar zijn moeder.

Ruim drie weken vermist

De jongen is bijna vier weken vermist geweest. De politie bestempelde de vermissing eerder deze week als urgent. Op 30 januari had hij zich voor het laatst thuis laten zien. Sindsdien keerde hij niet terug. Wel was er in de tussentijd een paar keer contact via WhatsApp tussen hem en zijn familie.

De politie en de familie van de jongen maakten zich daarom ernstige zorgen. Het was de vraag of de jongen uit vrije wil was vertrokken. Dit omdat zijn vertrek van huis volgens de politie ‘niet in het beeld paste, dat de politie en de moeder van de jongen hebben’. Inmiddels weet de politie dat de jongen wél uit vrije wil is vertrokken en zich bewust schuil hield. De reden hiervoor is bekend, maar wordt vanwege de privacy van de jongen nog niet gedeeld door de politie.