Jongen (7) uit Doetinchem weer thuis na aanrijding door 77-jarige Doesburger

Bewoners kritisch over industrie­ter­rein tot in de achtertuin: ‘Het is overweldi­gend’

6:54 WINTERSWIJK - Bewoners zijn kritisch over de uitbreiding van een bedrijfsterrein aan de westkant van Winterswijk. Dat hier, in het Tuunterveld, een bedrijventerrein moet komen met een omvang van zo’n 30 voetbalvelden is te groot en zonde van het buitengebied.