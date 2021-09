Jongens schrikken op van scooter die al rijdend in brand vliegt in Doetinchem

57 tips over dode man Breeden­broek: ‘Die zijn we nu aan het nagaan’

31 augustus BREEDENBROEK - De politie heeft tot op heden 57 tips binnengekregen over de dode Turkse man die op 6 augustus langs het Beggelderpad in Breedenbroek werd gevonden. De man, die door de politie geïdentificeerd is als de 62-jarige Ismail Yamak, is door een niet-natuurlijke oorzaak om het leven gekomen.