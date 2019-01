Jongens stelen geld uit buurthuis, beheerder zet camerabeelden online

VARSSEL - Twee jongens hebben afgelopen vrijdag een geldkistje met geld gestolen uit ’t Uutbloashuuske, dat deel uitmaakt van het buurthuis in Varssel . De beheerders zijn zo boos over de diefstal, dat ze maandag camerabeelden met de daarop herkenbare verdachten op Facebook hebben geplaatst.

,,Je blijft met je poten van de spullen van een ander af’’, zegt medebeheerder Marcel Peters. Volgens hem is maar een klein bedrag van hooguit 25 euro weg uit het huisje langs de Zelledijk. Maar, zo zegt hij, ‘het gaat om het idee’. ,,Stelen doe je niet. Ook niet een paar tientjes.’’

Het Uutbloashuuske zat vrijdagavond niet op slot en was toegankelijk voor bezoekers, vooral wandelaars die willen pauzeren met een kop koffie en een koekje. Al sinds het bestaan van het huisje is dit bijna altijd voor iedereen open. ,,Dat gaat al jaren goed, er is nooit eerder iets gestolen. Het is jammer dat dit tegenwoordig blijkbaar niet meer kan zonder dat er iets gebeurt. Je hoort de laatste tijd wel vaker dat er iets meegenomen wordt, ook bijvoorbeeld bij aardbeien- en appelverkopers langs de weg.’’

Uit emotie

Het Facebookbericht met daarin de beelden van de verdachten is al ruim 550 keer gedeeld. Juridisch gezien mogen camerabeelden niet zomaar op Facebook worden gezet; alleen het OM en de politie mogen dat in bepaalde omstandigheden, als er geen ander middel meer is voor opsporing.

Toch blijft Peters achter zijn actie staan. Er is volgens hem ‘uit emotie gehandeld’. ,,Omdat we gauw willen achterhalen wie deze jongens zijn, hebben we snel gehandeld. We willen de jongens een goede reprimande geven.’’