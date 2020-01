Jongens vinden middeleeuwse kanonskogel op geluidswal in Doetinchem

COLUMN WILLEMIEN WEERMAN En dan zégt een kennis het zinnetje weer: morgen kan ik onder een auto komen

9:45 Het zit hem hoog. Het zinnetje. Of beter gezegd, de zin. Want voor lange Leo, een lotgenoot die regelmatig bij me komt theeleuten, is het groot. Iets met hoofdletters: Morgen Kan Ik Onder Een Auto Komen. Zelf heb ik die zin al drie keer in een half jaar gehoord. Ik wist er aanvankelijk ook geen raad mee. Dus als lange Leo er over begint, ben ik benieuwd naar zijn versie.