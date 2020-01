Jongeren gaan voor op huurhuis in Achterhoek

De vele woningzoekende jongeren die er zijn komen maar moeilijk aan een betaalbaar huurhuis, ziet ProWonen, dat zo’n 8.000 huurwoningen heeft in de drie Achterhoekse gemeenten Bronckhorst, Berkelland en Oost Gelre. Daarom krijgen jongeren nu voorrang op huizen met een maximum huurprijs van 619 euro, als zij reageren op een huis in het dorp van hun voorkeur (bijvoorbeeld Lichtenvoorde). Het maakt daarbij niet uit hoe lang zij staan ingeschreven als woningzoekende.



Om meer huizen voor meer mensen beschikbaar te maken wordt ook kritisch gekeken naar het aantal woningen waarvoor 55-plussers voorrang krijgen. ProWonen gaat die wellicht voor alle leeftijden aanbieden, om de druk op de huurmarkt te verlichten.



Op thuisindeachterhoek.nl, de gezamenlijke website van de woningcorporaties in de Achterhoek, is te zien hoe hoog die druk momenteel is. Er staan nu slechts zo’n veertig huizen te huur in de hele regio, terwijl zeker een paar honderd mensen een woning zoeken.