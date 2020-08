Jongeren grijpen hun kans op Vlearmoesplein in Neede

Eigenlijk is meedoen belangrijker dan winnen. Net als bij de Olympische Spelen, maar dan anders. Het is geen half werk wat de jongeren van de stichting Vlearmoesplein deze zondag hebben neergezet om de jeugd van 8 tot en 16 jaar te vermaken. Het is coronatijd én vakantie en om vooral de thuisblijvers iets te bieden heeft jongerenwerk van de gemeente Berkelland samen jongerenmeldpunt Jimmy’s een subsidiebijdrage uit het potje ‘Jeugd aan Zet’ los weten te peuteren.

Net dat kleine zetje

En dat werd nuttig besteed, want de vijf deelnemende teams aan de spellenwedstrijd Expeditie Neede gingen er helemaal voor. „De achterliggende gedachte van dit initiatief is om ook kinderen en jongeren te bereiken die niet altijd in beeld zijn”, legt jongerenwerker Nicole van Vonno van de gemeente uit. „Het zijn voor sommige kinderen best lastige tijden. Anderen gaan met vakantie, de coronatijd met al zijn beperkingen duurt maar voort en daardoor heb je kans dat het niet allemaal even lekker loopt. Dan kan zo’n ochtend als deze net dat positieve zetje geven wat nodig is.”

Te warm voor inspanning

Het programma stond aanvankelijk ’s middags gepland, maar dat vond de organisatie met de weerkaart van het weekend in de hand geen goed idee. „Het zijn best inspannende onderdelen en daarvoor zou het vanmiddag simpelweg te warm zijn”, meldt Sven Nijland van de enthousiaste groep vrijwilligers van de Stichting Vlearmoesplein. „Daarom is besloten alles naar de ochtend te verplaatsen. En dat is goed te doen.”

Jeugd aan zet

Het programma ‘Jeugd aan Zet’ is een kans voor gemeenten om participatie en ontmoeting te stimuleren, met name bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar om hun talenten te ontwikkelen. Gemeenten met maximaal 60.000 inwoners kunnen deelnemen aan het programma en mogen 1 deelproject organiseren voor 10.000 euro. „Het initiatief voor Expeditie Neede ligt bij Jimmy’s en gemeente in samenwerking met de Berkellandse Uitdaging. Jimmy’s en de jongerenwerk van de gemeente vroegen samen de subsidie aan.”

Quote Het is niet elk kind gegeven om zich makkelijk ergens bij aan te sluiten Nicole van Vonno, jongerenwerker gemeente Neede

Van Vonno roemt de betrokkenheid van allerlei verschillende partijen bij het wel en wee van de Needse jeugd. En dan gaat het niet alleen om kinderen die hun plek wel hebben gevonden. „Het is niet elk kind gegeven om makkelijk ergens bij aan te sluiten”, weet van Vonno uit ervaring. „Die kinderen moet je stimuleren en dat kan met dit soort initiatieven. Het organiseren van activiteiten kost altijd geld en dan is het mooi dat er vanuit de VNG een dergelijke voorziening wordt aangereikt. En dat de jeugd die kans grijpt.”

Smullen van bruine brij

De eetproef ziet er weinig appetijtelijk uit. En toch moet het een bijzondere lekkernij zijn als je ziet hoe snel de bruine brij smullend naar binnen wordt gewerkt. „Het ziet er niet uit”, beaamt de scheidsrechter bij dit spelonderdeel. „Maar ontbijtkoek met pindakaas en stroop schijnt heerlijk te zijn.”

Volledig scherm Spijkerbroek hangen op het Vlearmoesplein in Neede. © Reinier van Willigen

