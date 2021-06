Jongeren krijgen les om verleidingen van criminaliteit te weerstaan

video Hoe een totaal verroest geweer het verhaal van de Franse ‘loteling’ uit Ruurlo rondmaakt: ‘Dit is zo’n zeldzaam hoogtepunt’

6 juni Dat de geschiedenis uit 1813 op zo’n tastbare manier tot leven is gekomen, had Jan Oonk uit Zelhem nooit gedacht. Hij is gewend om diep in archieven en bibliotheken te duiken om de historie uit Ruurlo, Zelhem en omgeving uit te zoeken. Maar dat zijn onderzoek naar de 19e-eeuwse ‘lotelingen’ een écht wapen uit de Franse tijd op zou leveren, overtreft zijn stoutste dromen.