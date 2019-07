Jongeren kunnen eindelijk eigen huis bouwen in dorpen Bronckhorst

,,We zijn blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is en we stappen kunnen gaan zetten met de aannemer”, zegt Lars Uyttenboogaart van de startersgroep in Zelhem. Hier gaat Klaassen Groep uit Dinxperlo veertien huizen bouwen op het terrein van de voormalige Schildersoordschool. Voor tien huizen is al een koper, voor de overige vier verwacht Uyttenboogaart ook snel belangstelling nu de aannemer bekend is. De bouw begint naar verwachting al eind dit jaar.