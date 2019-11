Jongeren maken in voorjaar kennis met 3D-printers in Achterhoek

DOETINCHEM - Zestig Achterhoekers tussen de 11 en 15 jaar gaan in het voorjaar tien avonden aan de slag met 3D-printers. Doel van het project is om de deelnemers te interesseren voor techniek.

,,3D-printen is de toekomst", zegt Ko van Renssen van de Doetinchemse industriële kring IG&D. ,,Met elke leerling wordt tijdens de lessen een eigen 3D-printer gebouwd. Dat betekent dat we straks zestig jongeren hebben met elk een 3D-printer, waarvoor ze zelf ontwerpen kunnen maken. We hopen zo de basis te leggen voor een Achterhoekse 3D-printers community. Zodat de zestig met elkaar contact houden en enthousiasmeren.”



Het project is opgezet en mede-gefinancierd door de gezamenlijke Achterhoekse industriekringen (SIKA). In Winterswijk, Doetinchem, Borculo, Ulft, Aalten en Varsseveld - waar deze kringen zitten - worden de lesavonden gegeven. Totaal achttien trainers, vrijwilligers die bij het Civon in de DRU in Ulft les hebben gekregen, nemen de lessen voor hun rekening.

Onder hen zitten bijvoorbeeld leraren van vmbo Metzo College in Doetinchem. Maar ook techniek-netwerker Martin Stor. ,,Als Achterhoek gaan we hier veel aan hebben", zegt Stor. ,,Want er is veel maakindustrie in de regio. Juist de maakindustrie heeft veel profijt van het digitale productieproces, wat 3D-printen is."

Door kunststof 3D te printen kunnen allerlei gebruiksvoorwerpen worden gemaakt. ,,Van een hoesje voor je telefoon tot een kroon voor je gebit", zegt Van Renssen. ,,Het is vergelijkbaar met een print van een stuk tekst op papier maken. Alleen stapelen de prints zich hier op, zodat er een kunststof voorwerp ontstaat. Voordeel is dat je veel minder restmateriaal over houdt en dus minder materiaal nodig hebt."