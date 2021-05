Jongeren met studietwijfels kunnen voor tussenjaar naar nieuw YouLab op het Graafschap College

Steekpar­tij tussen Roemenen in Winters­wijk: man (55) gewond, twee landgeno­ten opgepakt

29 april WINTERSWIJK - Een 55-jarige man uit Roemenië is vanmiddag gewond geraakt bij een steekincident aan de Ratumsestraat in Winterswijk. Twee landgenoten die van de daad verdacht worden, zijn na het incident gevlucht maar konden korte tijd later opgepakt worden in de buurtschap Kotten, in het buitengebied.