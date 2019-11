Jongeren uit het dorp gaan voor bij toewijzen van huizen in Halle

Het gaat om drie woningen die worden verhuurd door ProWonen, en nog eens twee huizen die de woningcorporatie verkoopt. ProWonen wil jongeren uit Halle als eerste de kans geven om op de huizen te reageren, zodat ze in het dorp kunnen blijven wonen. ,,Het vrijkomen van zoveel woningen tegelijk biedt mogelijkheden. We hopen dat het jongeren enthousiast maakt om hier te gaan wonen”, zegt woonconsulent Judith ten Have.



De woningcorporatie besluit dit nadat uit het woononderzoek van afgelopen zomer in Halle duidelijk werd dat jongeren graag in Halle willen blijven wonen, maar daarvoor weinig mogelijkheden zien doordat er amper passende woonruimte beschikbaar is.



Met het vrijkomen van de huur- en koopwoningen verandert dat en komen er voor het eerst in lange tijd in Halle huizen vrij voor jongeren, die vaak een beperkt huur- of koopbudget hebben.