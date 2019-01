Jongetje raakt zwaargewond door val van eerste verdieping uit huis in Doetinchem

Een traumahelikopter was onderweg naar het huis, maar is al eerder op een bedrijventerrein langs de A18 bij Wehl geland. Een ambulance had het jongetje al meegenomen, heeft de trauma-arts op het bedrijventerrein opgepikt en is verder gereden naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Een zogeheten 'scoop en run’-procedure.