Jongste museumdirecteur van Nederland verlaat Villa Mondriaan Winterswijk

‘Landschap onherstel­baar beschadigd bij hoge stallen’

18:05 DEN HAAG/ BRONCKHORST - De Gelderse Natuur- en Mileufederatie (GNMF) vreest een onherstelbare aantasting van De Graafschap als Nationaal Landschap, als akkerbouwers en veehouders tot 12 in plaats van 10 meter hoog mogen bouwen. Dat is de kern van het bezwaar dat maandag bij de Raad van State in Den Haag diende tegen de agrarische bouwmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied in Bronckhorst.