Joodse Erika (12) uit Borculo schreef aangrijpend gedicht in poëziealbum voor ze werd vermoord: ‘Vergeet mij niet!’

‘Borculo, 10 maart 1941. Lieve Hennie. Als je soms in latre tijden, de album eens doorziet. Wil je dan aan mij blijven denken, als je deze letters ziet. ’k Mocht eens ver van je af zijn, of rusten in het graf. Blijf dan aan mij denken, die je deze letters gaf. Ter herinnering aan je vriendinnetje Erika Löwenberg.’

Kippenvel

Kippenvel bij het lezen van de woorden die de 12-jarige Erika Löwenberg uit de Steenstraat in Borculo in 1941 schreef in het poëziealbum van haar vriendinnetje Hennie Veldink. Het Joodse meisje kon toen nog niet vermoeden welke verschrikkingen haar te wachten stonden. Twee jaar later werd de 15-jarige Erika op 10 september 1943 door de nazi’s vermoord in het concentratiekamp Auschwitz. Ook haar moeder en vader werden vergast. Haar broertje Willy Löwenberg is de enige die na zeven concentratiekampen de oorlog overleeft.