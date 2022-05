Joodse vondeling Simon ontmoet na 77 jaar de familie in Geesteren die zijn leven redde: ’Bijzonder en emotioneel!’

Op 17 november 1942 staat er plotseling een wagentje bij de boerderij van de familie Hiddink in Geesteren bij Borculo, met daarin een jongetje van ongeveer 2 jaar. Gerrit Hiddink en zijn vrouw Mina nemen het kind liefdevol op in hun boerengezin. „Bij de gemeente Borculo had de ambtenaar van de burgerlijke stand meteen door dat het om een Joods jongetje ging, maar hij gaf er een veilige draai aan door het kind als Tonny van ’t Wes in de burgerlijke stand op te nemen”, zegt Jolanda Luimes-Arentsen. Ze schreef een boek over de oorlog in Geesteren.