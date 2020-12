Joop Kruips mozaïeken weer zichtbaar bij nieuwe fietsenstalling

Kijk, een ree! Plas in Zwillbrock staat weer helemaal droog, waar blijft het water?

3 december ZWILLBROCK - De waterplas in het Zwillbrocker Venn net over de Duitse grens is voor het derde jaar op rij helemaal droog. Waar in het voorjaar en de zomer flamingo’s in het water staan, lopen nu reeën en ganzen. Hoe houd je het water in de plas? Dat wordt de komende maanden onderzocht.