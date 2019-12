Joop Sars heeft 2,5 jaar na zijn dood al zijn eigen plein in Doetinchem

Gelderlanderpand

Het plein dat naar Sars is genoemd komt in de plaats van het eerder dit jaar gesloopte Gelderlanderpand. De familie Hendrixen - uitbater van de Stadsbrouwerij er tegenover - is de eigenaar van het plein en wil hier in elk geval de komende tien jaar een terras exploiteren. Het terras wordt in april 2020 geopend.