Joost van Oostrum: ‘Een jaar voorzichtig doen op een heel mensenleven, waar hebben we het over?’

In Berkelland overleden tot nog toe 26 mensen aan het virus. „Als burgervader had ik graag geweten wie dat zijn, om troost te kunnen bieden als daar behoefte aan was”, zegt Joost van Oostrum (51). „Het zijn allemaal familieleden, vrienden en kennissen van mensen die eigenlijk niet gemist konden worden. Maar we kregen de gegevens niet, vanwege de privacywetgeving. Natuurlijk hoor je het van sommigen via via wel. Maar je moet een lijn trekken, je kunt niet de een wel condoleren en de ander niet. Dat vind ik best verdrietig, dat ik niets van me kon laten horen. Al was het maar door een kaartje te sturen.”