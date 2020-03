Jop (19) uit Neede lanceert online platform voor hulp aan ondernemers

NEEDE - Sinds woensdagmiddag is ‘ie in de lucht, de website www.covidhulp.nl. Een online platform waar Achterhoekse ondernemers een oproep kunnen plaatsen. Bedenker is Jop Wolterink (19) uit Neede, die een eigen ict-bedrijf runt.

Toen de impact van de maatregelen rond de corona-crisis de afgelopen zondag tot Jop doordrong, bedacht hij onmiddellijk dat hij iets wilde doen. Iets voor de vele ondernemers die zoveel schade lijden en omhoog zitten nu. „Ik hoorde de maatregelen en dacht: wow, wat heftig. Wat een enorme gevolgen heeft dit. Aangezien ik zelf ondernemer ben, wil ik me graag inzetten voor al die anderen die nu getroffen worden.”

Jop Wolterink, die vorig jaar zijn eigen ict-bedrijf Jitso opzette, ging met zijn team om tafel en bedacht een online platform. „We vroegen ons af: wat kunnen we het best ontwikkelen voor deze groep? Ik zag op Facebook al een pagina voorbijkomen waarop mensen aan kunnen bieden om allerlei klussen te doen. Dat was er dus al. Daarom hebben we ons specifiek gericht op ondernemers en hun hulpvragen.”

Op www.covidhulp.nl kunnen mensen met een horecazaak, een winkel of ander bedrijf een oproep doen voor hulp. Ze kunnen eenvoudig een account aanmaken en hun ‘advertentiebericht’ met een titel en korte omschrijving op de site zetten, uiteraard gratis. Daar kunnen bezoekers van covidhulp.nl vervolgens op reageren en desgewenst hun mailadres of telefoonnummer achterlaten. Jop: „Het kan gaan om extra mondkapjes, waar de huisartsenpost van Neede om verzocht. Maar ook om kenbaar te maken dat er een afhaalservice voor bijvoorbeeld maaltijden is ingericht. Of een taxichauffeur die zijn taxi beschikbaar wil stellen om ouderen te vervoeren naar een omgeving om even te wandelen.”

Binnen 24 uur werd de website gebouwd, Jop was tot diep in de nacht aan het programmeren. „Het moest snel ontwikkeld worden, want het is nu nodig. Dus ik ben alleen maar hiermee bezig geweest”, aldus de 19-jarige, die Jitso runt vanuit zijn ouderlijk huis. Hij benadrukt dat het geen commercieel initiatief is. „De site gaat straks ook gewoon weer offline, als de crisis achter de rug is. Ik wil graag iets betekenen voor ondernemers in de Achterhoek. Ik hoop dat het veel bezocht wordt.”

