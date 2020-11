Jordi (27) uit Ruurlo treedt in de voetsporen van Piet Paulusma: ‘En dat als jongen uit het Oosten’

Programma­ma­kers zetten Achterhoek op primetime: ‘We willen mensen die je nooit bij talkshows ziet beter leren kennen’

15:20 Binnenkort staat de Achterhoek op het bestbekeken moment op televisie in de belangstelling met het programma Typisch Achterhoek. Mensen zoals de excentrieke Warnsveldse Ton van Lieshout worden docusoap-stijl gevolgd in hun dagelijkse leven. ,,We liepen eigenlijk een soort mini-speelfilm in toen we bij Ton binnenkwamen.’’