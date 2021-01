De verontwaardiging äöver die kwesties was en is, terech, groot. Moor dah liek mien, in vol gevalle een selectieve verontwaardiging.



Jorelang hewwe, met de kabinette Kok, Lubbers, Balkenende en Rutte den mentaliteit umarmp. Wi-j stinge derbi-j toen ’t onderwies, de gezondheidszörg, de nutsbedrieve, de culturele sector en de arbeidsveholdinge wiere uutgehold ter meerdere eer en glorie van ’t pure winsmake.



Wi-j zage alle dage hoe minse wiere opgeofferd an kille technocrate en algoritmen. ’t Merendeel van ons het as kiezer ingestemp met de jach op fraudeurs, zwatwarkes, belastingontwiekes en louche bankeigenare.



Achteraf kunne wi-j zegge, met Rutte, dah ’t zo allemaol niet was bedoeld. Moor da’s de koe in de kont kieke. Jorelang zun minse, die ons weze op de gevaore van ’t neoliberalisme weggezet as nölzakke.



’t Wazze de bekende ‘roepende in de woestijn’. Doorum, veurige waek vri-jdag is niet allenig ’t kabinet gevalle.