Joris en Robert zijn er niet bij, Fabio is de held

Column HagelstenenIk weet het, met de Achterhoek heeft het weinig te maken. Terwijl we toch aardig wat klasbakken in huis hebben. Joris Nieuwenhuis uit Zelhem is er niet bij. Zelfs Aaltenaar Robert Gesink ontbreekt op het appèl bij de Tour de France. Koen Bouwman uit Silvolde was groots in Italië. En de carrière van Tristan Hoffman uit Groenlo is verleden tijd. Die kon ook een aardig stukje fietsen.