Bij de start in 1994 was De Kiefte een van slechts een handjevol schadeherstelbedrijven in Nederland waar met watergedragen lak werd gespoten. Sinds ruim vijf jaar is het inmiddels de norm. Dat zulke lak niet slechter is, bewijst de oude leenauto die ooit werd gepimpt naar het ontwerp van een basisschoolleerling. Vanaf zijn achttiende reed de ontwerper er een paar jaar in, waarna de auto terugging naar De Kiefte. “De jonge ontwerper was aan iets anders toe, en het is en blijft toch ons visitekaartje natuurlijk...", lacht Karin Kruidenier.