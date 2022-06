Jubilerend EGVV krijgt FC De Rebellen op bezoek in kader sportief feestje

Vereeni­ging Volksfeest Winters­wijk wint 100% Winters­wijk Trofee 2021 met bloemencor­so

WINTERSWIJK - Het bloemencorso dat jaarlijks georganiseerd wordt door de Vereeniging Volksfeest Winterswijk is zondagavond beloond met de 100% Winterswijk Trofee 2021. Het bloemencorso in de gemeente staat al sinds 1906 op de agenda en is volgens de jury een mooie aandachttrekker voor Winterswijk.

