Jubilerende Wilhelminaschool voor altijd verbonden met Mondriaan

Koninklij­ke onderschei­ding voor Fons Reinders uit Groenlo

18 mei GROENLO - Fons Reinders is tijdens de receptie ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als vrijwilliger bij Stichting de Lichtenvoorde, koninklijk onderscheiden. Vanwege zijn verdiensten voor de samenleving is hij vanaf nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.