Jubileum wandeltocht Megchelen-Rees die hulp aan dwangarbeiders herdenkt

MEGCHELEN - Zo’n 1.700 dwangarbeiders, gevlucht uit Kamp Rees, zijn in de oorlogsjaren net aan de andere kant van de grens in Megchelen opgevangen. De jaarlijkse wandeltocht van Megchelen naar Rees en terug, die de grootschalige hulpverlening aan de slachtoffers herdenkt, is dit jaar voor de tiende keer, op zondag 10 maart.

Vanwege het jubileum van de herdenkingstocht is in de Martinuskerk in Megchelen een tentoonstelling ingericht over Arbeitslager Groin, zoals Kamp Rees formeel heette.

In droogloodsen van een dakpannenfabriek waren daar zo’n 3.500 dwangarbeiders ondergebracht. Ze moesten onder meer in de zware klei tankgrachten graven. Mannen die wisten te ontsnappen werden in Megchelen opgevangen en verzorgd. In 2010 was de eerste herdenking, georganiseerd door de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen, Comité Leefbaarheid Megchelen en Stadt Rees.

Plechtigheden

De herdenkingswandeltocht (8,5 of 11 km) start zondag 10 maart om 10.30 uur op het Oranjeplein in Megchelen. Om 13.15 uur is er een plechtigheid bij het informatiebord Dwangarbeiders Groin aan de Melatenweg in Rees, de plek waar het kamp was. In Megchelen is om 16.00 uur een plechtigheid bij het gedenkteken aan de Julianaweg.

De expositie in de Martinuskerk is opgezet met de Nederlandse Oorlogsgravenstichting. De opening is donderdagavond vanaf 19.30 uur. Jeroen Zijderveld van de Oorlogsgravenstichting houdt dan een lezing over de werkwijze van de Arbeitseinsatz en de vaak ellendige gevolgen daarvan.

De expositie is tot en met 24 maart op zaterdag en zondag te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur.