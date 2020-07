Jubileumboek 75 jaar MEC: meer dan voetbal alleen

Bennie Fonhof tikt dit kalenderjaar bij leven en welzijn de negentig lentes aan. De Winterswijker is het enige nog levende lid van voetbalvereniging MEC uit Miste. En hij is er sinds de oprichting bij. Het officiële gedeelte en de aanbieding van ‘het eerste boek’ in café Den Tappen in Miste liet Fonhof gisteren vanwege de coronagevaren voor wat het was. Hij kwam een uurtje eerder en ontving van MEC-voorzitter Arjan Ongena het eerste exemplaar. ,,Dit vervult me met trots”, stelde Fonhof die op zijn veertiende in 1945 lid werd. ,,Dat was destijds aan de Vreehorstweg. Maar ik behoorde niet bij de oprichters, hoor. Dat waren Jan Assink, Herman Beestman en Henk Krosenbrink.”