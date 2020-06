Jubileumeditie Høkersweekend voor Normaal-anhangers geschrapt vanwege corona

ZELHEM - Het Høkersweekend dat in het eerste weekend van september gehouden zou worden bij De Tol in Zelhem is afgelast. Het bestuur van het Anhangerschap, de officiële fanclub van Normaal, vindt de situatie rond corona nog te onzeker om het feestweekend veilig en verantwoord te kunnen houden.

Voor het Høkersweekend waren inmiddels zo’n 600 kaarten verkocht. De tickets blijven geldig voor volgend jaar, als het wordt gehouden van vrijdag 3 tot en met zondag 5 september.

,,Het is ontzettend jammer dat we het moeten uitstellen, want we hadden heel wat moois in petto”, zegt voorzitter Henk Kelder van het Anhangerschap. Het Høkersweekend zou dit jaar voor de 15de keer gehouden worden. Voor deze jubileumeditie was het programma zo goed als rond, met als één van de hoogtepunten een optreden op de vrijdagavond van Rhino’s Revenge, de band van voormalige Status Quo-bassist John ‘Rhino’ Edwards. ,,Een prachtig opwarmertje voor de rest van het weekend”, zegt Kelder.

De band Status Quo is één van de grote inspiratiebronnen voor de muziek van Normaal. Zo is bijvoorbeeld het nummer Hiekikkowokan (1984) geschreven op de klanken van Down Down van de Britse rockband.

Boek over ‘Høken Henkie’

Ook Normaal-voorman Bennie Jolink had zijn komst naar het Høkersweekend al toegezegd. Verder zou een boek over Henk Kelder gepresenteerd worden, dat is geschreven omdat ‘Høken Henkie’ dit jaar 25 jaar voorzitter is van het Anhangerschap. ,,De boekpresentatie is nu verschoven naar later dit jaar, wanneer is nog niet bekend”, zegt Kelder.