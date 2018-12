Oud-wethouder Bas Bos (99) van Doetinchem overleden

13:57 DOETINCHEM - Oud-wethouder Bas Bos van de gemeente Doetinchem is maandag overleden op 99-jarige leeftijd. Bos was wethouder van de KVP en later het CDA. In 1982 nam hij afscheid van de politiek na hierin decennia actief te zijn geweest.