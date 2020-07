Juf Riny gaf les aan drie generaties in Gaanderen

,,Juf Riny is een unieke persoonlijkheid”, vindt Linda. ,,Ze is lief, spontaan, eerlijk in haar communicatie en een echte juffrouw.’’ Michelle voegt daaraan toe dat de school ‘wel wat gaat missen nu juf Riny met pensioen gaat’. Lana vindt juf Riny ‘gewoon een lieve juf.’’



Scholten vindt het bijzonder dat ze drie generaties in de klas heeft gehad. ,,Daar kwam ik een keer achter toen ik zag dat Lana door haar oma werd opgehaald. Toen realiseerde ik me dat ik oma ook nog in de klas had gehad.’’