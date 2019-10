Julia is Miss Augustus op de Boerinnen Kalender: ‘Ik dacht: ik probeer het gewoon’

Vorig jaar september zag Julia dat de inschrijving voor de 2020-editie van de populaire kalender, die een oplage kent van 10.000 stuks, geopend was. ,,Ik dacht; ik probeer het gewoon.”



Het duurde tot mei dit jaar voordat de 20-jarige iets hoorde, maar het was wel goed nieuws. ,,Ik was door naar de casting. Heel spannend allemaal.”



Modellenervaring

Modellenervaring heeft ze niet, en ze is niet van plan een modellencarrière na te streven. Maar de shoot voor de kalender vond ze wel heel gaaf om te doen. ,,Ze stelden je heel erg op je gemak, en gaven veel complimentjes. Het ging eigenlijk vanzelf.”



Een leven als boer ziet Julia overigens ook niet zitten. Haar ouders hielden tot voor kort varkens, maar dat was door alle regelgeving niet vol te houden, zegt ze. Nu hebben ze vooral nog veel grond.



Julia’s broer en zussen wilden het bedrijf niet overnemen, hetzelfde geldt voor de jongste telg van de familie. Julia studeert in Breda, Tourism Management.