Justitie vindt straf voor Dremptse drugskoks ‘veel te laag’ en gaat in beroep

De rechtbank kwam tot de veel lagere straffen omdat de opgelegde straffen in vergelijkbare zaken ook in deze orde van grootte liggen. Het OM is het hiermee dus oneens: ,,De mannen moeten veel zwaarder bestraft worden, ook als helder signaal naar andere mensen die naar Nederland willen komen om drugs te maken. Dat moet ontmoedigd worden.”



De drie mannen zitten nu al meer dan een half jaar in voorarrest. Zij werden op 8 mei van dit jaar opgepakt op het erf aan de Zomerweg in Drempt, waar in een oude varkensschuur een groot crystal meth-lab was ingericht.



Hier was de productie van deze zeer verslavende en voor criminelen lucratieve harddrug al een tijdje bezig en de drie buitenlandse mannen – die elkaar nooit eerder hadden gezien – zijn hiervoor veroordeeld.