Justitie wil straf voor aanraken borsten tijdens bruiloft in Gendringen

Justitie wil een werkstraf van 80 uur en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf voor de ontkennende verdachte.

Die was augustus vorig jaar met zijn baas en het slachtoffer aan het werk op de bruiloft. Ze waren bezig met het voorbereiden van het bakken van pizza’s. De vrouw zou haar armen omhoog hebben gehouden om te laten zien hoe sterk ze was. Daarop zou de verdachte in haar borsten hebben geknepen. Zelf zegt hij haar spierballen te hebben aangeraakt.

Fantasie?

,,Ik heb absoluut niet aan haar borsten gezeten. Dat is fantasie van haar. De spierballen, dat klopt maar verder is er helemaal niets gebeurd”, vertelde de Utrechtenaar aan de rechtbank. Na het voorval had de vrouw haar moeder gebeld en die was gelijk gekomen.

De verdachte: ,,Ik heb excuses gemaakt, maar alleen voor de spierballen. Ik maak geen excuses voor iets wat ik niet heb gedaan.”

Gedetailleerd verhaal

Justitie verwees naar naar de aangifte, appjes van het slachtoffer naar haar vriend en het verhaal van de moeder die door de politie was gehoord. ,,Een gedetailleerd en consistent verhaal, meerdere keren verteld.”

De verdediging ging voor vrijspraak. ,,Het was op een druk bezochte bruiloft met ongeveer tachtig mensen in een tuin. En dan heeft niemand iets gezien’’, aldus zijn advocaat. 22 december is de uitspraak.