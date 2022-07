Jutezakken van Jo Huijsman uit Neede vormen verhalend landschap op expo in Ruurlo

Droog­te-expositie in Stadsmuse­um; ‘Wat kan ik zelf doen om te helpen’

DOETINCHEM - Er valt ook dit jaar weer te weinig hemelwater, waardoor de natuur en de boeren in de Achterhoek het moeilijk hebben met de droge omstandigheden. Het waterschap Rijn en IJssel heeft een speciale expositie ingericht in het Stadsmuseum in Doetinchem met als titel: ‘Droogte in de Achterhoek: Wat kan ik doen?’

15 juli