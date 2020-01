Juwelier in Winterswijk na inbraak: ‘Ze hebben vooral nepsieraden meegenomen’

De enorme puinhoop die de dieven achterlieten nadat ze vannacht rond 03.00 uur inbraken bij de juwelierszaak aan de Misterstraat is weer grotendeels opgeruimd. ,,We gaan vrolijk door en gaan straks weer open", zegt Lutjenkossink. ,,We gaan weer wat omzet binnenhalen, anders wordt het te duur.”



Een geluk bij een ongeluk is dat Lucardi vannacht is bezocht door ‘domme mensen'. ,,Ze hebben domme dingen meegenomen: dummies van trouwringen en diamanten. Het betrof showmodellen met daarbij prijskaartjes met een hoog bedrag, maar dat is allemaal nep. We inventariseren of we nog meer missen, maar de schade aan de winkel is veel groter”, weet Lutjenkossink.



Vanochtend was ze aangedaan door de diefstal: ,,De adrenaline schiet door je lijf, je schrikt wel even.”