Kaalslag op het platteland in Gelderland: helft van de boeren is verdwenen

Nog steeds sluiten in Nederland zes of zeven boeren per dag hun bedrijf. In Gelderland daalde in twintig jaar tijd het aantal boerenbedrijven van bijna 20.000 naar nog geen 10.000. Dat betekent dat het aantal boerenbedrijven is gehalveerd.

In Gelderland houden per maand 39 boeren ermee op. Dat is gemiddeld 450 boeren per jaar. Gelderland loopt daarmee niet uit de pas. In heel Nederland sloten 42.500 agrarische bedrijven hun deuren. Dit blijkt allemaal uit cijfers van het CBS.

Zorgen

Boerenorganisatie LTO is niet verrast door de cijfers maar maakt zich wel zorgen. ,,We moeten opletten dat we niet gemarginaliseerd worden. Getalsmatig worden we steeds kleiner en dus wordt het ook moeilijker om voor onze belangen op te komen”,zegt secretaris Tjerk Elzinga van LTO Noord.

Ondanks de krimp van het aantal bedrijven loopt het aantal dieren niet of nauwelijks terug. Het maakt duidelijk dat het aantal bedrijven kleiner is geworden, maar vooral ook groter. Schaalvergroting dus.

Geitenstop

Alleen in het aantal geiten is een forse toename te zien door heel de regio waarin deze krant verschijnt, maar vooral in de Betuwe en de Achterhoek. Leefden er in het jaar 200 nog 27.500 geiten in bijna 491 bedrijven, vorig jaar was dat bijna verviervoudigd tot 101.500 geiten in ongeveer 379 bedrijven. De provincie Gelderland kondigde vanwege die enorme toename en het grotere risico op longontsteking bij omwonenden in augustus 2017 een geitenstop af. Die stop is inmiddels verlengd tot 2021.

Gelders gedeputeerde Jan Markink ziet de afname van de boeren als een onvermijdelijk gegeven. ,,We kunnen niet terug naar de tijd van Ot en Sien. Het gaat er vooral om dat er binnen de maatschappij waardering en maatschappelijke acceptatie komt voor de boerenbedrijven.” Markink, die zelf uit de boerenwereld komt, denkt dat de schaalvergroting alleen maar door gaat. ,,Al zie je ook dat een opkomst van kleinschalige landbouw. Of daar vraag naar is moet nog blijken. Uiteindelijk bepaalt de markt dat.”

Tjerk Elzinga van LTO hoopt dat de afname wel afvlakt. ,,Dat moeten we gewoon over nadenken. Wat betekent dit voor de sector en voor onze positie?”