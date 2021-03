KAART | Hier kun je stemmen in Gelderse plaatsen

Ruim 13 miljoen Nederlanders mogen in maart hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat gaat soms iets anders dan bij een verkiezing buiten coronatijd. Om het risico op verspreiding van het coronavirus op de verkiezingsdag klein te houden zijn sommige stembureaus gesloten. Daar zijn andere locaties voor in de plaats gekomen. Minister Ollongren verwacht dat er op 17 maart ruim 8.800 stemlokalen beschikbaar zullen zijn. In 2017 waren dat er 8.737. ‘In totaal zullen op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart samen ruim 11.000 stemlokalen beschikbaar zijn, want op zowel maandag 15 maart als dinsdag 16 maart verwachten we dat er ruim 1.550 stemlokalen open zullen gaan', schreef de minister deze week in een brief aan de Tweede Kamer .

Bij ieder stemlokaal in je gemeente

Stembureaus zijn op de verkiezingsdag (17 maart) geopend van ‘s ochtends 7.30 tot ‘s avonds 21.00 uur. Alleen bijzondere stembureaus kunnen andere openingstijden hebben. Stemmen kan, zoals gebruikelijk, bij ieder stembureau in de gemeente waar je woont.



Kiezers die 70 jaar of ouder zijn op de dag van stemming krijgen een stempluspas waarmee ze in het stemlokaal kunnen stemmen of per brief. Die brieven kunnen worden afgegeven bij afgiftepunten, die zijn vaak al eerder open.



In de stemlokalen gelden door het coronavirus aanvullende maatregelen, zo krijgt in sommige gemeenten iedereen een rood potlood. Een uitgebreid overzicht is hier te lezen.