KAART | Opnieuw zo’n 650 nieuwe besmettingen in regio, deel Achterhoek kleurt flink roder

Alleen: zoveel dagelijkse besmettingen als in Arnhem, Ede, Nijmegen en Veenendaal kent de Achterhoek nog niet. Zo kwamen er in de Gelderse hoofdstad 58 bij en in Veenendaal 50. Met vergelijkbare aantallen heeft de Utrechtse gemeente zich in de afgelopen dagen ontwikkeld tot een nieuwe brandhaard.



Met in totaal 8141 besmettingen is landelijk opnieuw sprake van een dagrecord. Bij het RIVM zijn 28 gestorven coronapatiënten gemeld, maar deze informatie komt soms met enige vertraging door. Twee van de overledenen zijn afkomstig uit het verspreidingsgebied van De Gelderlander, namelijk Berg en Dal en Druten.



Acht mensen uit deze regio zijn in de afgelopen 24 uur in een ziekenhuis opgenomen. Zij komen uit Arnhem, Cuijk, Ede, Rheden, Nijmegen, Sint Anthonis, Overbetuwe en Montferland.