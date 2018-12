Kaarten concert Normaal voor honderden euro's doorverkocht

Almen krijgt een Bokas­hi-kuil

8:10 Circulus-Berkel wil in Almen 500 ton blad omtoveren in een duurzame bodemverbeteraar. Dinsdag legt Circulus-Berkel hiervoor in Almen de eerste Bokashi-kuil van de gemeente Lochem aan bij Loonbedrijf Almen-Harfsen aan de Kapelweg.