Kaartenmolen om mensen op Lombok te ondersteunen: ‘Voor noodhulp en wederopbouw’

Marja van Ewijk deed een oproep voor een kaartenmolen voor haar prints van zelfgemaakte aquarellen. Ze verkoopt ze ten bate van Harapan Baru, een stichting in Indonesië voor mensen met een beperking en mensen die in extreme armoede leven.

,,Kaarten met bloemen verkopen het beste’’, weet Van Ewijk. Haar verkoopactie begon klein, door mond-tot-mondreclame weten mensen haar en haar kaarten steeds gemakkelijker te vinden.

,,Mijn man Egbert en ik wonen in een buurtschap van Aalten, IJzerlo. Het is hier ‘ons kent ons’. Mensen bellen aan, kopen mijn kaarten, soms gaat een bestelling via de mail. Egbert springt vervolgens op de fiets en brengt de kaarten bij ze langs.’’

Straatkinderen

De kaarten kosten €1,50 per stuk, de opbrengst gaat naar Harapan Baru, een stichting die in 2016 door Van Ewijks zoon in het leven werd geroepen. ,,Nick liep in 2012 op het Indonesische eiland Lombok stage voor zijn studie maatschappelijk werk en dienstverlening”, vertelt Van Ewijk. ,,Het beeld van de diepe armoede en de straatkinderen daar greep hem erg aan.’’

Haar zoon wilde zich persoonlijk inzetten en vertrok 2015 definitief naar Indonesië. ,,Inmiddels woont hij er permanent en is hij met een Indonesische vrouw getrouwd.’’

Overstromingen

Van Ewijk zegt dat, na de zware aardbeving in 2018, Lombok in 2021 opnieuw is getroffen door grote overstromingen: ,,Tweeduizend huishoudens zijn alles kwijt geraakt. Kunnen ze weer alles opbouwen!”

Ze beschouwt het maken van haar kaarten als een ‘dubbele win-winsituatie’. ,,Het is ontspannend om de kaarten te maken, mensen vinden het fijn om ze te versturen, anderen doet het weer goed om ze te ontvangen, maar het belangrijkste is dat er met de opbrengst mensen op Lombok worden geholpen.”

Haar kaarten biedt Marja van Ewijk inmiddels met een kaartenmolen in haar woonkamer aan. ,,Een molen heb ik niet meer nodig, maar mensen mogen natuurlijk wel kaarten bestellen via emvanewijk@gmail.com. Ook zouden we een oproep willen doen om Harapan Baru, wat ‘Nieuwe hoop’ betekent, te ondersteunen. Er is veel geld nodig voor noodhulp en wederopbouw.’’

Slachtoffers van deze overstromingen kunnen geholpen worden via NL49 RABO 0310 3902 49 t.n.v. Stichting Harapan Baru Aalten Nederland.