Kaartverkoop voor 45 joar olderwets Høken in Lochem start vrijdag: ‘Zo fit mogelijk aan de start verschijnen’

Net als dit jaar zal de boerenrockband met frontman Bennie Jolink weer spelen op Hemelvaartsdag. Locatie is het tractorpullingterrein aan de Brinkerinkweg in Lochem. Jolink verklapte in augustus al dat Normaal hier opnieuw een groots concert zou geven. Het vorige optreden, dat destijds werd aangekondigd als een eenmalig reünieconcert, was een succes en trok zo'n 20.000 ‘anhangers’. De kaarten voor dit concert waren binnen een paar minuten uitverkocht.

Gezond genoeg

Gezondheidsklachten dwongen voorman Ben Jolink eerder in 2015 te stoppen met optreden. Dankzij een nieuwe behandeling van zijn astma is er vier jaar later echter weer hoop. Het concert in 2019 bleek voor iedereen dan ook een test of de gezondheid van Jolink zodanig verbeterd was dat hij eenmalig zo’n groot optreden kon volbrengen. Vooralsnog laat zijn gezondheid het toe om eenmalig per jaar een optreden te verzorgen. Vandaar dat Jolink en zijn kompanen opnieuw in Lochem te zien zijn.