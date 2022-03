Kaemingk gaat (weer) uitbreiden; Aalten werkt mee aan plan

Kaemingk is gespecialiseerd in decoratieartikelen en heeft in de loop van de jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Soms moest het werk verdeeld worden over zeventien hallen tegelijk, verdeeld over locaties aan de Dinxperlosestraatweg, de Derde Broekdijk en Vierde Broekdijk. En nu moet er dus een distributiehal bij komen, op het braakliggende terrein tussen de Dinxperlosestraatweg en de Vierde Broekdijk.