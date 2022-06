Kamerlid eist duidelijkheid van Rijk: RegioExpress is ‘noodzakelijk voor leefbaarheid’

WINTERSWIJK - ,,Een goed verbonden regio is noodzakelijk voor de leefbaarheid, gemeenschapszin en het vestigingsklimaat in de streek”, zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf over de vurige wens van de Achterhoek voor een sneltreinverbinding met Arnhem. De politicus van ChristenUnie wil daarom antwoorden over de voortgang en mogelijkheden van deze RegioExpres.

Het Kamerlid heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.



,,Het is heel belangrijk dat er ook in de regio toegankelijke en snelle spoorverbindingen zijn. Het traject Arnhem-Doetinchem/Winterswijk dreigt een van de meest overbelaste routes te worden in de komende jaren, door passagiersdrukte”, zegt Van der Graaf.



Eerder maakte de provincie Gelderland al bekend 30 miljoen beschikbaar te stellen voor het project. De totale kosten worden geraamd op zo’n 91 tot 133 miljoen euro. Dat geld is onder meer nodig om dubbel spoor aan te leggen over ongeveer 9 kilometer tussen Didam en Doetinchem en overwegen aan te passen. Daar zit het momenteel op vast.

Wachten op een besluit van het Rijk

Want voor precies díe aanpassingen is het wachten op een besluit van het Rijk. Om daar meer inzicht in te krijgen, heeft Van der Graaf de staatssecretaris per brief vragen gesteld.

Want: ,,Er liggen plannen voor een RegioExpres, als nieuwe sneltrein in de regio. Ik wil weten van de staatssecretaris hoe zij de onderzoeken naar dit project beoordeelt en welke mogelijkheden zij ziet om hierin een volgende stap te zetten.”

Sneltrein vanaf 2026

Als het aan de Achterhoekse gemeenten én de provincie Gelderland ligt, rijdt de sneltrein vanaf 2026 één keer per uur tussen Winterswijk/Doetinchem en Arnhem. Deze RegioExpres stopt tussen Winterswijk en Doetinchem op de gebruikelijke stations, om vervolgens vanaf Doetinchem in een keer door te rijden naar Arnhem.

Dagelijks maken ongeveer 21.000 reizigers gebruik van dit traject. De reis van Winterswijk naar Arnhem duurt nu 65 minuten. Met de aanpassingen wordt dit 13 tot 20 minuten sneller.

Het Rijk heeft eerder toegezegd in gesprek te gaan met de regio over de RegioExpres. Van der Graaf wil graag weten wat de status van deze gesprekken is. Ook wil ze van de staatssecretaris horen welke mogelijkheden er zijn voor een ‘vervolgstap binnen de spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)’.

De bestuurlijke overleggen voor dit MIRT staan voor na het zomerreces op het programma.