Kamerlid Hanneke van der Werf snuffelt met Achterhoekse burgemeesters aan drugslab-geurtjes

LICHTENVOORDE/BORCULO - Het oud-Rekkense Tweede Kamerlid Hanneke van der Werf (D66) was maandagmiddag op werkbezoek in Lichtenvoorde, in het kader van de Week tegen de Ondermijning (11-17 oktober).

Hanneke van der Werf heeft in de D66-parlementsfractie onder andere Veiligheid, Terrorisme, Drugs, Mensenhandel en Migratie in haar portefeuille. Vóórdat Van der Werf Tweede Kamerlid werd, maakte ze zich als raadslid in Den Haag sterk voor aandacht voor het fenomeen ondermijning. In Lichtenvoorde ging ze in gesprek met de burgemeesters Bronsvoort (Oost Gelre), Besselink (Bronckhorst) en Stapelkamp (Aalten). Daarbij ging het speciaal over ondermijning en veiligheid in het buitengebied van de drie gemeenten.

Van der Werf: „Ondermijnende criminaliteit is een groot probleem met veel impact op de samenleving. Het speelt overal. In een grote stad als Den Haag, maar ook hier in de Achterhoek, waar ik ben opgegroeid. Criminelen opereren in de buitengebieden en daar zijn inwoners en agrarisch ondernemers de dupe van.”

Week tegen Ondermijning

In het kader van de Week tegen Ondermijning worden in de hele regio Noord- en Oost-Achterhoek activiteiten op touw gezet. Burgemeester Marianne Besselink: „In de Achterhoek werken diverse gemeenten samen met de politie om voorlichting te geven over hoe je bijvoorbeeld een drugslab of hennepkwekerij of malafide huurder kunt herkennen.”

‘Snuffelen’ op de markt in Borculo

Burgemeester Annette Bronsvoort: „De combinatie van leegstaand vastgoed, afgelegen locaties en de agrarische sector die onder druk staat, maakt het buitengebied tot een aantrekkelijke werkplek voor (drugs-)criminelen.”

Dezelfde geurcontainers zoals maandagmiddag bij het werkbezoek op tafel kwamen, zijn woensdagmorgen in Berkelland op de weekmarkt te 'besnuffelen’. Het kan je helpen een drugslab te herkennen in het buitengebied, als je daar eens een vreemde geur opsnuift.