Kamervragen CDA: krachtig optreden tegen Zilveren Kruis in conflict met GGNet

Raedthuys krijgt pluim van Michelin met Bib Gourmand

11:48 DOETINCHEM - Het Doetinchemse restaurant Raedthuys heeft van de inspecteurs van Michelin de titel Bib Gourmand gekregen. In Nederland hebben in totaal 133 restaurants deze titel ontvangen. Naast Raedthuys staan ook LEV Foodbar in Doetinchem, de Tuinkamer in Ruurlo en Bistro de Olliemölle in Borculo op de lijst.