Kampioensfeest eindigt voor jongen in de bossen na botsing tegen auto

Jagers speuren met drone's naar reekalfjes (om ze te redden van de grasmaaier)

In het oosten van Nederland lopen jagers van wildbeheereenheden (WBE) voorop met het gebruik van drones om reekalveren op te sporen en in veiligheid te brengen voordat de boer gaat maaien. In 2013 experimenteerde WBE Hof van Twente als eerste met drones. Inmiddels gebruikt WBE IJssel-Oost ook een drone voor zoektochten.